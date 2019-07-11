У Криму знову зник кримський татарин

"Зникла людина! Мустафаєв Фахрі Мустафаєвич, 38 років ... 10 липня 2019 року приблизно о 9.00 йому хтось подзвонив. Після цього Фахрі терміново зібрався і виїхав, повідомивши сім'ї, що їде до Сімферополя у справах. Після 9.30 на телефонні дзвінки не відповідає", - йдеться в повідомленні.

Також Мамут приводить прикмети зниклого, машини, на якій він поїхав, і номери телефонів, за якими просять повідомляти інформацію про його можливе перебування.