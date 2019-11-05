Денісова звернулась до омбудсмена РФ через погіршення стану здоров'я чотирьох політв'язнів

Стан здоров'я українських політв'язнів - фігурантів так званої "справи Хізб ут-Тахрір" - Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Янікова погіршується, їм потрібна медична допомога.

Про це повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

"Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова – погіршується", - зазначила вона.

За даними Денісової, Гафаров, який утримується в СІЗО №5 у Ростовській області РФ, перебуває у преддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації.

Газієв, який перебуває в СІЗО №1 у Ростовській області РФ, має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації.

Омеров та Яніков, які перебувають в СІЗО в анексованому Криму, мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання.

"Терміново звернулася з відповідним проханням до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу", - додала омбудсмен.

Вона нагадала, що Гафаров, Газієв, Омеров та Яніков були затримані за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляв Укрінформ, фігурант другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміль Гафаров перебуває у критичному стані через хронічне захворювання нирок. За час утримання в СІЗО №5 Ростова-на-Дону Гафарова двічі обстежували лікарі, але дійшли висновку, що в нього немає захворювань, які перешкоджають утриманню під вартою.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman