У затриманого кримськотатарського активіста Газієва погіршився стан здоров'я – адвокат

У заарештованого після масових обшуків в Криму 27 березня кримськотатарського активіста Сервета Газієва погіршився стан здоров’я в СІЗО Ростова-на-Дону.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Газієва Олександр Стасюк.

«В черговий раз у Газієва погіршився стан здоров’я. Я дізнався про це позавчора і відразу зв’язався з організацією, яка допомагала організувати медобстеження першого разу. Це відділення руху «За права людини» в Ростові. У четвер планується засідання ОНК, в ході якого розглянуть питання надання допомоги Сервету Газієву. За нашою інформацією, належної медичної допомоги він не отримує. Тобто після обстеження лікування йому призначено, але йому ставлять уколи, які просто знімають симптоми хвороби. Але не проводять повного лікування», – розповів адвокат Газієва.

У березні 2019 року в анексованому Росією Криму пройшли масові обшуки, після яких були затримані двадцять кримських татар. Через кілька днів в Ростові-на-Дону і на кордоні з Херсонською областю були затримані ще четверо. Один з них, Раїм Айвазов, згодом розповів в суді, що співробітники ФСБ імітували його розстріл, щоб змусити підписати свідчення.

Всіх затриманих звинувачують в участі у терористичній організації «Хізб ут-Тахрір». Правозахисна організація «Меморіал» визнала усіх затриманих політв’язнями.