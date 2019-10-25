Україна не вестиме з РФ жодних дискусій щодо визнання анексії Криму — Міноборони

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає заяву російського МЗС з приводу того, що для розблокування руху у Керченській протоці Україна має визнати законною анексію Криму, є відвертою провокацією.

Про це він сказав у п’ятницю у Брюсселі під час зустрічі з журналістами за підсумками дводенного візиту до штаб-квартири Альянсу та переговорів з міністрами оборони країн НАТО на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати заяву МЗС РФ.

"Насправді, варто розділити ці два питання. Перше – як ми ставимося до таких заяв? Ми абсолютно ставимося до таких заяв як до провокації, яка спрямована та те, щоб посилити тиск на Україну, підштовхнути до якихось домовленостей. Тобто, абсолютно ніяких дискусій стосовно будь-яких "визнань" не буде – про це навіть не серйозно говорити", - зауважив урядовець.

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Він визнав, що поточна ситуація в Азовському морі дійсно є дуже напруженою.

"Наше завдання – підсилювати наші спроможності, точніше, їх будувати. Цим ми і займаємось. Це наша стратегія, це наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування спроможностей. Ті кораблі (НАТО), які заходять в Чорне море – це частина того плану, який ми починаємо", - сказав Загороднюк.

Він зауважив, що деталі такого плану будуть обговорюватися під час майбутнього візиту Північноатлантичної Ради на рівні послів до Одеси, який відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко 22 жовтня сказав в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе визнання Києвом анексії Криму.

Як повідомляв Укрінформ, речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко назвала "абсолютно нахабною" пропозицію одного з чиновників МЗС Російської Федерації визнати анексію українського Криму.