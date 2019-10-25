Загороднюк зустрівся з генсеком НАТО

У рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що вступ України до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"В рамках робочого візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час бесіди з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, міністр оборони розповів про стан реформування Міноборони та ЗСУ, наголосивши при цьому, що вступ до НАТО залишається ключовим пріоритетом військового відомства України. Йшлося також про поточну ситуацію на сході України та Азово-Чорноморському регіоні. Загороднюк вніс пропозицію щодо переведення формату співпраці в більш практичну площину.

Робоча поїздка Андрія Загороднюка до штаб-квартири НАТО / Фото: mil.gov.ua

Також керівник вітчизняного оборонного відомства провів важливі двосторонні зустрічі зі своїми іноземними колегами з Франції, Італії, Грузії та Швеції, повідомляють в пресслужбі.