Генсек НАТО наступного тижня виступить у Раді — Кулеба

Генсек НАТО наступного тижня виступить у Раді — Кулеба

Укрінформ
У рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну 30-31 жовтня партнери з НАТО відвідають Одесу і Київ, на Донбас не поїдуть, зустрінуться з Президентом Володимиром Зеленським, а Генеральний секретар Альянсу виступить у ВР.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню “Сьогодні”.

“Цього разу візиту на Схід не буде. Але дійсно буде візит в Одесу. Північноатлантична рада – це дуже серйозний орган. Це не просто зібрання послів. Це, власне, інституція, яка ухвалює всі ключові рішення в НАТО. Це як Рада Безпеки ООН. От уявіть, що до нас приїхали не просто посли Німеччини, Франції, США, Китаю, а Рада Безпеки як цілий орган. Так само це працює і з Північноатлантичною радою”, - зазначив урядовець та додав, що також представники ради побувають і в Києві.

За його словами, цей візит – надзвичайно потужний сигнал підтримки України.

“Північноатлантична рада під час візиту матиме дуже насичений порядок денний. Буде і зустріч із Президентом Володимиром Зеленським, і виступ Генерального секретаря НАТО в українському парламенті”, - відзначив віцепрем’єр.

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Кулеба наголосив, що “все буде відпрацьовано по максимуму”, тому що на основі тієї інформації, яку представники НАТО отримають в Україні, вони будуть надалі ухвалювати свої рішення щодо нашої держави.

Як відомо, візит Північноатлантичної ради в Україну заплановано на 30-31 жовтня.

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