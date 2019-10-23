Російські тюремники перевели політв'язня Вигівського в одиночну камеру

Українського політв'язня Росії Валентина Вигівського перевели в одиночну камеру.

Про це йдеться на сторінці спільноти Save Oleg Sentsov у Facebook з посиланням на сестру політв'язня Катерину Сердюк.

"Незважаючи на його силу волі, яку він виявляв протягом 5 років у в'язниці, по листу читається відчай, адже він теж мав бути у списку обміну у вересні та цього не сталося. Навіть знову умови стали гірші! Його перевели в камеру-одиначку на якомусь поверсі, де нікого немає у сусідніх кімнатах. Навіть не чутно радіо охоронців. По суті його ізолювали і кинули там одного. Це нестерпно, особливо, коли йде вже 6-й рік незаконного перебування, де постійно порушуються його права, вилучаються його особисті речі, його креслення для будинку для онкохворих і т.д.", - повідомила Сердюк.

Вона додала, що 21 жовтня до неї прийшов лист від брата.

"Дуже хочу розголошення аби втрутилися правозахисні організації, щоби хоча б покращити його середньовічні умови в тій камері тортур", - наголосила сестра політв'язня.

Раніше у Берліні пройшла акція на підтримку українського політв'язня Росії Валентина Вигівського, який вже 6-й рік знаходиться за ґратами.

Як повідомлялось, Валентин Вигівський отримав 11 років суворого режиму. 17 вересня 2014-го він поїхав до Криму на виставку авіації. Лише за місяць його родичам повідомили про те, що Валентина затримали співробітники ФСБ спільно з "кримською самообороною" на вокзалі у Сімферополі.