Кримський “суд” арештував блогера Гайворонського

Підконтрольний Росії Мировий суд Ялти 22 жовтня заарештував на 15 діб ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського.

Про це “Крим.Реалії” розповів адвокат Олексій Ладін.

Гайворонського звинуватили в ухилянні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Ухилення від проходження діагностики, профілактичних заходів, лікування від наркоманії та (або) медичної та (або) соціальної реабілітації в зв'язку з вживанням наркотичних засобів).

Раніше про затримання Гайворонського повідомила сестра активіста Дарина.

Читайте також: У Криму російські силовики побили та затримали блогера Гайворонського

За її інформацією, все відбулося в Ялті близько 13:00. Під час затримання його кілька разів ударили обличчям об поліцейську машину. Про те, що трапилося, Гайворонський встиг повідомити сестрі по телефону.

Близько двох тижнів тому слідчі органи повернули журналістові український паспорт, вилучений ще навесні під час обшуку в квартирі, яку він знімав у Ялті.

Коментарі російських правоохоронців у Криму щодо затримання Гайворонського поки відсутні.