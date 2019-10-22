Всі “докази” проти Куку в суді РФ записані на “битих” дисках - адвокат

Диски відеозаписів, які є єдиним доказом звинувачень проти Емір-Усеіна Куку, неможливо переглянути, оскільки вони не "відкриваються".

Про це заявив під час проведеного напередодні в Ростові-на-Дону засідання суду в "справі Хізб ут-Тахрір" (ялтинська група) адвокат Сергій Локтєв, повідомляє "Крымская солидарность".

"Весь обвинувальний висновок будується на одному матеріальному доказі - відеозаписах № 081115, 180915, 051015, 191015. Ці відеозаписи долучені до матеріалів справи і є на дисках, долучених до матеріалів кримінальної (справи - ред) ... Ці диски не були переглянуті судом, всупереч заявам захисту про необхідність їх перегляду", - заявив Локтєв.

У ході засідання захист наполягав на перегляді даних дисків, оскільки саме вони були підставою для складання експертного висновку № 53 від 30.12.2016 р.

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"Однак, як випливає з протоколу судового засідання від 31 липня 2018 р., оголошеного під час судового засідання 07.10.2019 р., в рамках судового слідства, на диску DVD-R рег. № 26/8/132 запис 051016 не "відкрився", запис неможливо переглянути в ході судового засідання. Таким чином, під часі судового слідства встановлено, що частина відеозаписів на диску не відкрилася", - стверджує адвокат.

За словами Локтєва, у нього викликає сумнів щодо неупередженості і компетенції експертів.

"Експерти довільно обрали відеофайли для проведення експертного дослідження, не зазначивши в зв'язку з чим вони не вивчали і не досліджували відеофайли під № 281015; 150915; 191015 і 220915. Таким чином, експерти або досліджували ці відеофайли, але з якихось причин не зазначили дослідження цих файлів, або зовсім не досліджували відеофайли. Ця обставина загалом викликає сумнів щодо неупередженості та компетенції експертів", - відзначив адвокат.

Він нагадав, що його підзахисний Емір-Усеин Куку, 1976 р.н., звинувачується в діяльності організації, визнаної на території РФ терористичною, а також в приготуванні до вчинення злочину - насильницьке захоплення влади і насильницька зміна конституційного ладу РФ групою осіб. Підсудний вину під час попереднього слідства і в ході судового слідства не визнав.

Як повідомляв Укрінформ, фігуранти ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеин Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у тероризмі і причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації.

Фото: Антон Наумлюк / Нова газета