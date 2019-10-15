Кримську суддю-зрадницю заочно засудили до 12 років ув'язнення

Кримську суддю, яка, зокрема, приймала рішення про визнання майна Міноборони України в окупованому Криму власністю РФ, заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Головної військової прокуратури.

"За принципової позиції прокурорів при підтриманні публічного обвинувачення в суді, колегією суддів Святошинського районного суду м. Києва в порядку спеціального судового провадження 8 жовтня 2019 року суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного їй майна", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час розслідування та судового розгляду встановлено, що суддя умисно впродовж березня–грудня 2014 року "забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації на території АР Крим шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим, а також виконання на його території функцій представника окупаційної влади держави-агресора".

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Згідно з інформацією прокуратури, 19 грудня 2014 року Указом Президента РФ вказана особа була призначена суддею "21 арбітражного апеляційного суду Республіки Крим". З метою недопущення контролю української влади на території АР Крим своїми умисними діями вона надавала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.

Окрім того, зазначається, що перебуваючи у складі незаконно утвореного на території АР Крим "Севастопольського апеляційного господарського суду" зазначена особа приймала так звані судові рішення про визнання майна Міноборони України, що знаходилося на території окупованого Криму, власністю органів військового управління РФ.