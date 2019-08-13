Бекірову стало гірше

"В черговий раз отримую тривожні новини з Криму про батька. Сьогодні мого батька - Едема Бекірова не зміг відвідати адвокат Олексій Ладін у медсанчастині СІЗО. Через защемлення нерва у хребті він не може встати з ліжка. Батько відчуває сильні болі в спині", - написала Бекірова.

На її думку, хвороба батька спровокована останнім засіданням суду, коли його доправили з СІЗО до будівлі Верховного суду Криму, і він 11 годин перебував під конвоєм без їжі та води.

"Таке ставлення не можна назвати інакше, як тортурами і тримання, і доправлення. Кожне вивезення в автозаку, який не обладнаний і не призначений для перевезення інвалідів, - це удар по його здоров'ю, яке щодня погіршується умовах СІЗО", - написала дочка політв'язня.

Вона повідомила, що Едему Бекірову терміново передали знеболювальні препарати.

"Але це лише ситуативне вирішення проблеми, а не вихід із критичної ситуації, в якій я не знаю у кого просити про допомогу. Я звертаюся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової і прошу відреагувати, використовуючи всі доступні їй механізми для допомоги моєму батькові", - написала Бекірова.

Вона нагадала, що в Криму її батькові не забезпечують відповідного медичного догляду, до нього не допускають незалежних лікарів.

"Батько не може самостійно пересуватися, лягати спати, ходити в туалет, відчуває нестерпний біль при транспортуванні в автозаку. Тримання людини з інвалідністю в таких умовах є нелюдським і прирівнюється до тортур - стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод", - заявила Бекірова.

Як повідомляв Укрінформ, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування понад 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

11 червня цього року Європейський суд з прав людини прийняв рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак в Росії відмовилися це зробити.

7 серпня дочка Бекірова звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням урятувати батька.