У Херсоні відбувся флешмоб проти репресій у Криму та на підтримку політв’язнів

Запропонувала долучитися до флешмобу учасникам круглого столу, присвяченого Міжнародному дню корінних народів, член меджлісу кримськотатарського народу, заступниця голови Генічеської РДА, дружина кримськотатарського політв'язня Едема Бекірова - Гульнара Бекірова.

«Ви знаєте, який тяжкий стан сьогодні у Володимира Балуха, я впевнена, що ви знаєте і про Едема Бекірова, мого чоловіка – Херсонщина, Херсон першими підтримали мене, нашу родину», - зазначила Бекірова.

Вона зачитала кілька рядків з листа Едема Бекірова і зазначила: незважаючи на зусилля, які докладають українці, світова спільнота, щоб звільнити бранців, тортури і катування політв’язнів тривають.

«Тому у мене така пропозиція – підтримати наших хлопців і особисто мого чоловіка. Якщо у вас є така можливість, то я прошу вас приєднатися до нашого флешмобу», - зазначила Бекірова.

Учасники круглого столу, серед яких були представники корінних народів, що живуть на Херсонщині, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, піднялися зі своїх місць та взяли у руки плакати з вимогою припинити репресії у Криму.

«Ми не повинні забувати ні на одну хвилину про наших бранців», - прокоментувала журналістам Гульнара Бекірова.

Російська Федерація знищує, катує людей за їх політичні, релігійні переконання, за те, що вони є громадянами України і ніколи не погодяться стати під прапор РФ, каже Бекірова.

«Вони їх (політв'язнів – ред.) знищують, знущаються над ними. Я сьогодні дуже хотіла б, щоб люди, по-перше, підтримали, і ви бачите, що сьогодні підтримали флешмоб з вимогою припинити репресії в Криму. Також я дуже хотіла, щоб підтримали особисто Едема, молю Аллаха, щоб він не помер там, це все. Треба, щоб він вийшов звідти живим», - відзначила Гульнара Бекірова.

Як раніше повідомляв Укрінформ, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у вчиненні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

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11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.

8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня поточного року. Тяжкохворого Бекірова п'ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

Бекіров передав через адвокатів лист, в якому запевнив, що боротиметься до останнього.