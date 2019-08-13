У Херсоні відбувся флешмоб проти репресій у Криму та на підтримку політв’язнів

У Херсоні відбувся флешмоб проти репресій у Криму та на підтримку політв’язнів

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Укрінформ
У Херсонській ОДА під час круглого столу, присвяченого Міжнародному дню корінних народів, відбувся флешмоб, учасники якого виступили проти репресій у Криму та на підтримку бранців Кремля.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Запропонувала долучитися до флешмобу учасникам круглого столу, присвяченого Міжнародному дню корінних народів, член меджлісу кримськотатарського народу, заступниця голови Генічеської РДА, дружина кримськотатарського політв'язня Едема Бекірова - Гульнара Бекірова.

«Ви знаєте, який тяжкий стан сьогодні у Володимира Балуха, я впевнена, що ви знаєте і про Едема Бекірова, мого чоловіка – Херсонщина, Херсон першими підтримали мене, нашу родину», - зазначила Бекірова.

Вона зачитала кілька рядків з листа Едема Бекірова і зазначила: незважаючи на зусилля, які докладають українці, світова спільнота, щоб звільнити бранців, тортури і катування політв’язнів тривають.

«Тому у мене така пропозиція – підтримати наших хлопців і особисто мого чоловіка. Якщо у вас є така можливість, то я прошу вас приєднатися до нашого флешмобу», - зазначила Бекірова.

Учасники круглого столу, серед яких були представники корінних народів, що живуть на Херсонщині, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, піднялися зі своїх місць та взяли у руки плакати з вимогою припинити репресії у Криму.

«Ми не повинні забувати ні на одну хвилину про наших бранців», - прокоментувала журналістам Гульнара Бекірова.

Російська Федерація знищує, катує людей за їх політичні, релігійні переконання, за те, що вони є громадянами України і ніколи не погодяться стати під прапор РФ, каже Бекірова.

«Вони їх (політв'язнів – ред.) знищують, знущаються над ними. Я сьогодні дуже хотіла б, щоб люди, по-перше, підтримали, і ви бачите, що сьогодні підтримали флешмоб з вимогою припинити репресії в Криму. Також я дуже хотіла, щоб підтримали особисто Едема, молю Аллаха, щоб він не помер там, це все. Треба, щоб він вийшов звідти живим», - відзначила Гульнара Бекірова.

Як раніше повідомляв Укрінформ, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова було затримано російськими силовиками на в'їзді в Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він прямував до Криму, щоб відвідати 78-річну матір та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров - інвалід першої групи, у нього ампутована нога, рана на якій не загоюється. Після перенесеного інфаркту його прооперували і встановили 4 шунти. Також він хворий на цукровий діабет.

Його підозрюють у вчиненні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК Росії (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Зокрема, йому інкримінують поширення і транспортування більш як 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинність.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 3 серпня закликала російську владу в незаконно анексованому Криму надати ув'язненому і важко хворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову «негайну і адекватну медичну допомогу».

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11 червня цього року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо Бекірова, закликаючи владу в окупованому РФ Криму негайно перевести ув'язненого з СІЗО до лікарні. Однак у Росії відмовилися це зробити.

8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня поточного року. Тяжкохворого Бекірова п'ять годин тримали під конвоєм, без їжі і води.

Бекіров передав через адвокатів лист, в якому запевнив, що боротиметься до останнього.

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