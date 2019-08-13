Українські правозахисники розпочали регіональний тур на підтримку вʼязнів Кремля

Передувала акції протесту правозахисників пресконференція в центрі підтримки соціальних ініціатив Impact Hub Odesa.

"Станом на 13 серпня в окупованому Криму та російських тюрмах утримують за сфабрикованими обвинуваченнями 97 українських політв’язнів і 24 моряки зі статусом військовополонених. Людей переслідують за політичні та релігійні погляди, за їх світосприймання і громадянську позицію. Є й такі, кому приписують і звинувачують у плануванні "диверсій" чи "терактів" - задля створення картинки для російської пропаганди", - заявила координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

За її словами, "правову сваволю окупанти чинять як у Криму, так і на території окупованих районів Донбасу. Зокрема, у період окупації Криму за гратами побували сотні українців та кримських татар, проти них відкрили 12 кримінальних проваджень і більше 300 адміністративних справ - за участь у мирних зібраннях, членство українських громадян у заборонених окупаційною владою організаціях. Ще понад 70 кримінальних справ було порушено в рамках "антиекстремістського" законодавства РФ".

Правозахисники в Одесі розпочали тур на підтримку в'язнів Кремля / Фото: Андрій Колісніченко, Думская

Правозахисниця підкреслила, що системні репресії та переслідування нелояльних кримчан та жителів Донбасу, коли громадян викрадають чи незаконно затримують, стали повсякденною практикою. Серед політв'язнів - не лише кінорежисер Олег Сенцов та Володимир Балух, засуджений окупантами за український прапор над власним будинком, а й координатор громадської організації "Кримська солідарність" Сервер Мустафаєв, громадянські журналісти Ремзі Бекіров, Руслан Аріфмеметов та інші.

Власне, як зазначають ініціатори акції на підтримку політв’язнів, практику полювання людей та їх поневолення російськими спецслужбістами уособлюють розміщені на Приморському бульварі капкани з бірками-клеймами "Сделано в Кремле", у "щелепах" яких взуття та одяг незаконно ув'язнених громадян України.

За словами юристки Української Гельсінкської спілки з прав людини Дар'ї Свиридової, "зусиллями організації подано до Європейського суду з прав людини десятки заяв щодо грубих порушень прав людини з ознаками політично мотивованих переслідувань. У більшості випадків людей було позбавлено права на справедливий суд, піддано жорстокому поводженню та катуванням з боку представників окупаційної російської влади".

Водночас Свиридова звернула увагу на те, що в Україні досі відсутній комплексний закон, який би надавав правовий статус і соціальні гарантії політв'язням і заручникам окупантів у Криму та на Донбасі. Також немає уповноваженої особи для здійснення системної роботи з підтримки і звільнення українських в'язнів Кремля.

Зі свого боку активістка глобальної акції #SaveOlegSentcov Ліза Мей та Ігор Котелянець, що є братом політв'язня Євгена Панова і координатором Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, розповіли журналістам, що мали зустріч з Президентом Володимиром Зеленським, під час якої передали главі держави пропозиції щодо активізації зусиль державних структур заради звільнення українських заручників з лабет Кремля.

"Ми дуже сподіваємось на конкретні кроки в цьому напрямку", - акцентував Котелянець.

Учасники розпочатого в Одесі регіонального на підтримку туру політв’язнів та військовополонених "В'язні Кремля" уточнили, що відправляються з "морської столиці" до Херсона, а подальшому проведуть акції на підтримку як політв'язнів, так і їх родин у Запоріжжі, Харкові та інших містах України.