У центрі Одеси відкриють інсталяцію про політв'язнів Кремля
Анонс події розміщено у Facebook.
"Правозахисні організації встановлять на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє 121 капкан – саме така кількість українських громадян незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інсталяція включатиме інформаційний стенд, на якому пояснюватиметься мета акції і буде розміщена інформація про політв’язнів.
Перед відкриттям інсталяції 13 серпня відбудеться пресконференція правозахисників та родичів в'язнів Кремля.
Також працюватиме інформаційний намет, у якому одесити можуть отримати створену для акції тематичну газету з інформацією про політв’язнів.
Активісти глобальної акції #SaveOlegSentsov запропонують усім охочим написати листа чи підписати листівку для в’язнів Кремля, які після туру будуть передані кожному адресату.
За словами організаторів, Одеса стане першим містом з 10-ти у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених “В'язні Кремля”.