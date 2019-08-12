У центрі Одеси відкриють інсталяцію про політв'язнів Кремля

Правозахисні організації встановлять у Одесі інсталяцію зі 121-го штучного капкана, що відповідає кількості українських в'язнів Кремля.

Анонс події розміщено у Facebook.

"Правозахисні організації встановлять на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє 121 капкан – саме така кількість українських громадян незаконно позбавлені волі у в’язницях Росії і окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інсталяція включатиме інформаційний стенд, на якому пояснюватиметься мета акції і буде розміщена інформація про політв’язнів.

Перед відкриттям інсталяції 13 серпня відбудеться пресконференція правозахисників та родичів в'язнів Кремля.

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Також працюватиме інформаційний намет, у якому одесити можуть отримати створену для акції тематичну газету з інформацією про політв’язнів.

Активісти глобальної акції #SaveOlegSentsov запропонують усім охочим написати листа чи підписати листівку для в’язнів Кремля, які після туру будуть передані кожному адресату.

За словами організаторів, Одеса стане першим містом з 10-ти у регіональному турі на підтримку українських політичних ув’язнених та військовополонених “В'язні Кремля”.