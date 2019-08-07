Зеленський обіцяє кримським татарам спростити відвідання окупованого Криму
Він також повідомив, що нинішнє становище Криму, його анексія Росією буде сьогодні однією із тем на зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Насамкінець Зеленський заявив, що Крим обов'язково повернеться до України і роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом.
Як повідомлялося, Президент України перебуватиме в Туреччині два дні. У середу, 7 серпня, він зустрінеться з Ердоганом, після чого відбудеться їхня спільна прес-конференція.
Увечері Зеленський відбуде до Стамбула, де 8 серпня візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.