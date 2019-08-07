Зеленський обіцяє кримським татарам спростити відвідання окупованого Криму

Про це він сказав під час виступу на відкритті офісу кримських татар у Анкарі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не втомимось привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчаємо проблеми кримських татар-переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію. Запевняю всіх вас: Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами. Також ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено Положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що нинішнє становище Криму, його анексія Росією буде сьогодні однією із тем на зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Насамкінець Зеленський заявив, що Крим обов'язково повернеться до України і роз'єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом.

Як повідомлялося, Президент України перебуватиме в Туреччині два дні. У середу, 7 серпня, він зустрінеться з Ердоганом, після чого відбудеться їхня спільна прес-конференція.