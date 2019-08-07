Зеленський розпочав візит до Туреччини з покладання квітів до мавзолею Ататюрка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Покладання квітів до мавзолею Ататюрка – традиційний пункт усіх офіційних візитів, покликаний вшанувати пам'ять першого президента Туреччини, національного героя Мустафи Кемаля Ататюрка.
Після покладання квітів Президент України Зеленський залишив запис у Книзі почесних гостей Аниткабиру.
Покладання квітів до мавзолею Ататюрка / Фото: Ольга Будник, Укрінформ
Наразі кортеж Президента прямує до нової будівлі офісу кримськотатарської діаспори в Анкарі, де відбудеться церемонія її відкриття та зустріч із українською та кримськотатарською громадами.
В ході візиту Президента України супроводжує національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.
Пізніше, в Президентському палаці в Анкарі, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та спільна пресконференція за результатами зустрічі.
Ввечері Зеленський відбуде до Стамбула, де наступного дня, 8 серпня, візьме участь у бізнес-форумі та зустрінеться із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Також під час перебування у Стамбулі планується відвідання Президентом України підприємства Bayraktar Makina, яке постачає в Україну турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.