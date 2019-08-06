У Криму зник 14-річний кримський татарин

"З 3 серпня 2019 року немає достовірної інформації про перебування 14-річного Кемаля Сулеймана Червонієвича з селища Давидівка Сімферопольського району", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисного центру, всього за період окупації Криму Росією зниклими безвісти на півострові вважаються 17 людей: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Марсель Аляутдінов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Різван Абдураманов і Ейнар Еюпов. 13 осіб з цього списку - представники кримськотатарського народу.