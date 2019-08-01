Волкер не бачить жодних ознак того, що РФ планує звільнити українських моряків

Спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити захоплених в районі Керченської протоки українських моряків.

Про це він заявив в інтерв’ю Тижню.

«Дуже прикро, але Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах. Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни. Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що абсолютно неприйнятно», - підкреслив він.

Волкер констатував, що Москва вкотре затягує судовий процес, щоб утримувати їх і далі.

«Спершу розгляд мав початися у квітні, потім був липень, а тепер уже жовтень. Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників», - сказав спецпредставник.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українця, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.