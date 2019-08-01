Утримувати українських моряків для Росії "дуже токсично" — адвокат
Таку думку висловив російський адвокат Микола Полозов, повідомляє Крим.Реалії.
"Утримувати моряків украй невигідно, вкрай токсично. Перш за все це обумовлено наказом трибуналу ООН з морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу. Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: "Що з виконанням рішення трибуналу?" Звичайно, невиконання спричинить жорсткі санкції", - сказав Полозов.
За його словами, західним країнам не важко буде запровадити нові санкції.
"Посилення, розширення санкцій набагато простіше процедурно, ніж введення нових. У даному разі захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН", - вважає адвокат.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українця, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.
24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.
Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.
Суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.
Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.