Утримувати українських моряків для Росії "дуже токсично" — адвокат

Якщо Росія не звільнить захоплених ФСБ Росії біля берегів Криму в листопаді 2018 року українських моряків, то її очікують "жорсткі санкції".

Таку думку висловив російський адвокат Микола Полозов, повідомляє Крим.Реалії.

"Утримувати моряків украй невигідно, вкрай токсично. Перш за все це обумовлено наказом трибуналу ООН з морського права і подальшими порушеннями через невиконання цього наказу. Ну добре, зараз ще літо і період відпусток. Як тільки запуститься нова частина політичного циклу, з вересня, то першим же питанням буде: "Що з виконанням рішення трибуналу?" Звичайно, невиконання спричинить жорсткі санкції", - сказав Полозов.

За його словами, західним країнам не важко буде запровадити нові санкції.

"Посилення, розширення санкцій набагато простіше процедурно, ніж введення нових. У даному разі захід вже не буде нічого стримувати, щоб продемонструвати свою позицію щодо невиконання російською владою наказу міжнародного трибуналу ООН", - вважає адвокат.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України, які прямували з Одеси до Маріуполя, а також їх екіпажі. У полон потрапили 24 українця, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.

Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 липня термін тримання під вартою всім захопленим морякам.

Суд ООН з морського права 25 травня виніс рішення щодо тимчасових заходів за позовом України проти РФ, яким зобов'язав Росію негайно відпустити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам і 3 кораблям.

Росія ж заявила, що не визнає компетентність цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.