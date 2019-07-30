У військовополоненого моряка Варімеза - день народження

Міноборони привітало з днем народження військовополоненого українського моряка — старшого матроса Володимира Варімеза.

Відповідне привітання оприлюднене на сайті Міноборони.

"30 липня день народження військовополоненого українського моряка — старшого матроса Варімеза Володимира Костянтиновича. Понад вісім місяців полону та незламної важкої боротьби України спільно з усією світовою спільнотою, товаришів по службі та рідних людей проти беззаконня і несправедливості, за повернення наших військовослужбовців на рідну землю. Вітаємо з днем народження міцного здоров'я та швидшого повернення на Батьківщину! Україна чекає на вас!" - йдеться у привітанні.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив термін тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.