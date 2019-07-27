Обмін моряків знівелює рішення Міжнародного трибуналу – експерт

Звільнення військовополонених українських моряків шляхом обміну знівелює рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який зобов'язав Росію негайно звільнити три українські військово-морські кораблі та 24 членів екіпажів.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник Президента України в АРК юрист-міжнародник Борис Бабін.

"Сьогодні ми чуємо про обмін. І це – негативна ситуація, бо ми тим самим нівелюємо рішення Міжнародного трибуналу. Адже якщо ми поміняємо моряків, то що буде з іншими заручниками, щодо звільнення яких немає рішення трибуналу?" - зауважив він.

Експерт переконаний, що Україна має вимагати від Росії виконання рішення Трибуналу, ведучи при цьому переговори з росіянами щодо формату його виконання.

"Власне, саме на цьому росіяни і хочуть зараз нас підловити", - переконаний Бабін.

За його словами, Україна вже всім довела, що Росія є порушником, і тепер має вказати Москві, як виконати рішення щодо звільнення кораблів і моряків.

"Якщо ми хочемо звільнити кораблі, то маємо вказати Росії, як це зробити. РФ не має жодних підстав їх утримувати. Навіть у цій формальній російській юрисдикції немає їх арешту: російський суд їх навіть не арештовував, вони просто захоплені силою зброї й утримуються як трофей. Тобто, потрібні переговори – хто, де і як ці кораблі з боку України прийматиме", - заявив Бабін.

Теж саме, за його словами, стосується і звільнення моряків, для вироблення механізму повернення яких існує велика двостороння договірна база.

"Ми маємо довести світові, що ми вели ці переговори. Наскільки вони були вдалі, хай міжнародна спільнота вже вирішує. Але коли ми сидимо і чекаємо – то ми віддаємо м’яч росіянам", - заявив Бабін.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити українських моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив термін тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.