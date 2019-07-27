Від РФ немає жодних сигналів про звільнення українських моряків — Волкер

Від Росії немає жодних сигналів, які свідчили б про готовність звільнити незаконно захоплених українських моряків і кораблі.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Що стосується моряків, на жаль, від Росії ми не чуємо нічого, що могло б вказувати на те, що вона готова їх відпустити. Росія запустила судовий процес над ними і весь час посилається на це замість того, щоб їх просто відпустити», - сказав Волкер.

Він укотре наголосив, що українські судна та їх екіпажі у районі Керченської протоки були атаковані і захоплені незаконно, їх утримують також незаконно. «Їх потрібно звільнити без жодних умов», - підкреслив Волкер.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх утримують у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити заарештованих моряків і повернути в Україну затримані кораблі.

9 липня російське слідство висунуло обвинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам.

15 липня українських моряків включили до списку обміну полоненими.

17 липня Денісова запропонувала звільнити моряків під її особисте зобов'язання, оскільки у Кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена така можливість.

Того ж дня Лефортівський суд Москви продовжив термін тримання під вартою усім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.