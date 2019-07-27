Волкер: Ми чекаємо президента Зеленського у США, дата буде незабаром
Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Немає жодних умов щодо зустрічі президентів України і США (до 1 вересня. – ред). Запрошення висловлене, президент Трамп підтвердив це президенту Зеленському цього четверга, і ми чекаємо президента Зеленського у Сполучених Штатах», - сказав Волкер.
Він додав, що наразі тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші представники американської сторони працюють з командою Президента України над порядком денним майбутньої зустрічі і узгодженням робочих графіків лідерів обох держав.
«Наразі ми не знаємо, які дати можуть бути зручними для обох президентів, але посол Тейлор зараз над цим працює, я думаю, що незабаром ми це знатимемо», - зазначив Волкер.