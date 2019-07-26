Зеленський і Трамп знайшли спільну мову - постпред США при Євросоюзі

«Вчора президент Зеленський досить довго спілкувався (телефоном – ред.) із президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову. Президент Трамп наприкінці розмови запросив Зеленського до Білого дому в термін, який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому», – сказав дипломат.

Володимир Зеленський 26 липня в Києві зустрівся із Гордоном Сондландом і спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером.

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Гордон Сондланд повідомив Радіо Свобода, що вони обговорювали, серед іншого, війну, питання енергетичної безпеки, становище в «Нафтогазі», верховенство права.

За його словами, зараз за ініціативи президента США Дональда Трампа працює команда за участі міністра енергетики Ріка Перрі, послів Курта Волкера і Вільяма Тейлора, інших представників Держдепартаменту США, яка зосереджена на різних аспектах відносин з Україною.

Офіс українського президента напередодні повідомив про телефонну розмовуВолодимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа.

За повідомленням, президенти, зокрема, домовилися «предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії» під час візиту Зеленського до США.

Точна дата візиту Володимира Зеленського до США наразі невідома.

Фото: Drew Angerer/Getty Images