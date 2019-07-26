Зеленський обговорив із Волкером ситуацію на Донбасі

Президент Володимир Зеленський обговорив зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером ситуацію на Донбасі.

На зустрічі також був присутній постійний представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд, повідомляє пресслужба глави держави.

Президент, зокрема, подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської", - ідеться у повідомленні.

За даними ОП, під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Зазначається, що сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

Фото: president.gov.ua