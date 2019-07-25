Для миру на Донбасі Росія має виконувати свої зобов’язання – Волкер

Для досягнення миру на Донбасі Росія має визнавати свою відповідальність та імплементувати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, як це робить Україна.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив в коментарі Місії США при ОБСЄ під час свого перебування в штаб-квартирі Організації у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом останніх 5 років не вдалося досягнути результату (з досягнення миру на Донбасі – ред.). Спостерігається недостатнє бажання російської сторони визнавати свою відповідальність та імплементувати Мінські домовленості. Україна зробила багато, і, думаю, за президента Зеленського буде готовність зробити навіть більше. Але нам потрібно, щоб Росія також виконувала свою роль", - заявив Волкер.

Американський дипломат, який провів у Відні низку зустрічей з керівництво ОБСЄ, вказав на те, що Організацію відіграє особливо важливу роль в тому, що зводить разом дві сторони конфлікту – Росія та Україну.

"Мінські домовленості самі по собі є тим утворенням, на основі якого ми сподіваємося врешті-решт досягти миру на Донбасі. Їх сторонами є Росія, Україна та ОБСЄ. ОБСЄ виступає в якості організатора триваючих переговорів у Мінську в рамках Тристоронньої контактної групи. І тому ОБСЄ відіграє дуже важливу роль вже в тому, що зводить сторони одна з одною", - сказав він.

Говорячи про парламентські вибори 21 липня в Україні, спецпредставник Держдепу США заявив, що "це було неймовірне волевиявлення українського народу заради реформ та змін".

"В українців був Майдан, вони обрали президентом Порошенка, був новий уряд, вони мали надзвичайно великі очікування. Президент Порошенко справді багато досягнув, набагато більше, ніж попередні уряди, але люди хочуть ще більше. Вони хочуть нові обличчя, справжні зміни", - зазначив він.

Волкер додав, що українські виборці тепер покладають величезні сподівання на Володимира Зеленського, проголосувавши за нього на президентських виборах та за його партію на виборах До Верховної Ради: "Це - величезний мандат для нього, як і очікування, які український народ покладає на нього з приводу проведення цих реформ".

Американський дипломат також повідомив, що під час візиту до України знову відвідає зону конфлікту на Донбасі, назвавши його "один з найбільших конфліктів у Європі з часу завершення Другої світової війни". Він наголосив, що потрібно більше уваги та підтримки українському населенню, що страждає від розпочатого Росією конфлікту.