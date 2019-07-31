Прокуратура АР Крим повідомила про підозру судді у справі журналіста Семени

Зазначається, що прокуратура і слідчі Головного управління Нацполіції у АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру судді незаконно створеного «Залізничного районного суду Сімферополя» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

“Вказана суддя, реалізуючи політику держави-окупанта спрямовану на переслідування проукраїнськи налаштованого населення в Криму, протягом лютого-вересня 2017 року, в порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, здійснювала розгляд кримінальної справи відносно українського журналіста, незаконно застосовуючи кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство Російської Федерації на території окупованого півострова Крим”, - йдеться у повідомленні.

Прокуратура вказує, що суддя заборонила допит журналіста в судовому засіданні та проігнорувала надані ним беззаперечні докази, що спростовували висунуте обвинувачення, і тим самим позбавила останнього права на справедливий судовий процес.

За результатами розгляду зазначеної кримінальної справи, 22 вересня 2017 суддя незаконно винесла вирок та визнала українського журналіста винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації).

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня 2017 року підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя оголосив вирок автору "Радіо Свобода" і "Крим.Реалії" Миколі Семені. Тоді журналісту призначили покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю. Згодом суд пом’якшив вирок журналісту в частині додаткового покарання – зменшив строк заборони займатися публічною діяльністю з трьох років до двох.