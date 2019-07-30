Правозахисники: у Росії та Криму за гратами - 130 українців, більшість із них кримські татари

В окупованому Криму судова система Росії вмонтована в загальний маховик репресій, в ході яких людину переслідують за релігійні погляди, громадянську позицію і громадську діяльність.

Про це у вівторок на прес-конференції заявила голова правління Центру прав людини «ZMINA» Тетяна Печончик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після окупації Криму Росією там були зафіксовані факти насильницьких дій, зникнень людей. Сьогодні рівень репресій у Криму не знизився, окупаційна влада стала використовувати для цього всю міць системи правоохоронних органів, силовиків, ФСБ, поліцію і замкнула всі ці переслідування на судовій системі, яка вмонтована в загальний маховик репресій", - заявила Печончик.

За її словами, центром прав людини «ZMINA» зафіксовано ряд порушень, коли окупаційна влада, створюючи політично мотивовані справи, переслідує людей за релігійні погляди, громадянську позицію або громадську діяльність.

Загалом, зазначила правозахисниця, наразі в Росії і в окупованому Криму за сфабрикованими обвинуваченнями в місцях позбавлення волі перебувають 130 громадян України, більшість з них - кримські татари.

Фактично по цій групі людей можна сказати, що переслідування в Криму відбуваються за кількома ознаками.

"Це групи людей, які є громадянськими активістами, правозахисниками, громадянськими журналістами, які знаходяться в місцях позбавлення волі саме за свою громадську діяльність. Це Емір-Усеїн Куку, який був членом "Контактної групи з прав людини" в Ялті, це Сервер Мустафаєв - координатор "Кримської солідарності". Це громадянські журналісти Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Наріман Мемедемінов та інші активісти руху "Кримська солідарність", які фактично в умовах відсутності незалежних медіа взяли на себе роль журналістів і намагаються доносити інформацію про те, що відбувається в Криму, створюючи блоги або відео-стрими в соцмережах, особливо під час масових обшуків та арештів кримських татар", - розповіла керівник правозахисного центру.

Як заявила Печончик, в умовах, коли Росія зачистила інформаційне поле в Криму, заблокувавши близько 30-ти незалежних українських медіа, правозахисники через ООН звертаються до Росії з вимогою негайно припинити переслідування громадянських активістів і журналістів.

На її думку, оскільки Росія продовжує залишатися учасницею Міжнародного пакту про громадянські і політичні права і заяв про відхилення від зобов'язань не робила, вона повинна неухильно виконувати покладені на неї зобов'язання.

"Одна з наших рекомендацій, які ми адресуємо Росії через майданчик ООН, негайно припинити переслідування в будь-якій формі незалежних громадянських журналістів, а також припинити масове блокування українських ЗМІ", - резюмувала правозахисниця.