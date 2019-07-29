Суд Москви визнав винним кримського татарина, який не брав участь в пікеті

"Суд постановив визнати Таїрова Рустема винним в адміністративному правопорушенні згідно зі ст. 20.2 ч.5 КпАП РФ і призначити адміністративне покарання у вигляді адміністративного штрафу в розмірі 20 000 рублів", - повідомляє "Кримська солідарність".

Сам Таїров у залі суду був відсутній, його інтереси представляв адвокат Костянтин Андреєв.

Андреєв клопотав про явку в зал суду представника сторони обвинувачення і свідків Вадима Комарова і Владислава Солонічева, які є співробітниками поліції.

За словами адвоката, рапорти співробітників поліції суперечить свідченням Таїрова, який заявляв, що він "чекав рішення Верховного Суду РФ, а в протоколах співробітників поліції Комарова і Солонічева йдеться про те, що він брав участь у мітингу біля стін Верховного суду РФ".

Суддя Юлія Смоліна не задовольнила клопотання, заявивши, що "не бачить важливості в тому, щоб в залі суду перебували представники сторони обвинувачення". Вона також проігнорувала заяву адвоката про необхідність припинити розгляд справи у зв'язку з неправильною кваліфікацією адміністративного правопорушення і відсутністю правопорушення з боку Таїрова.

"Таїров обвинувачується за частиною 5 ст. 20.2 КпАП РФ, яка передбачає участь в узгоджених масових заходах і порушення їх порядку. А участь в несанкціонованому заході йому не ставиться в провину", - заявив в суді адвокат Таїрова.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня в Таганському райсуді Москви протягом дня заплановано 18 засідань, у ході яких збиралися судити активістів, що 10 і 11 липня брали участь у пікеті на Красній площі в підтримку фігурантів Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір".

10 липня в Москві затримали сімох ветеранів кримськотатарського руху, які пікетували на Красній площі в підтримку фігурантів першого Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір». Затримані тримали в руках плакати з написами «Наші діти не терористи» і «Припиніть репресії».

За словами російської правозахисниці Олександри Криленкової, були затримані Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетулаєв, Решат Емірусеїнов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Їх обвинувачують у «порушенні встановленого порядку проведення мітингу».

Фото: facebook.com/crimeansolidarity