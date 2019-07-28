Кримських татар за пікет у Москві судитимуть в експресрежимі - 10 хвилин на кожного

Кримськотатарських активістів, які 10 і 11 липня виходили на пікети на Красній площі в Москві на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», судитимуть 29 липня в Таганському районному суді Москви.

Там пройде 18 засідань протягом одного дня, повідомив Радіо Свобода адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, суддя Таганського районного суду виділив по 10 хвилин на кожне із засідань.​

«Суддя вважає, що десяти хвилин абсолютно достатньо, щоб людина ознайомилася з матеріалами справи, пояснила свою позицію, вислухала сторону обвинувачення», – зазначив Семедляєв.

Адвокат додав, що після повернення кримських татар до Криму їх почали викликати до місцевого відділення російської поліції.

«В основному тим, на кого склали адміністративні протоколи в Москві, не дають спокою і в Криму. До них регулярно приходять співробітники поліції, цікавляться, як вони дісталися, звідки дізналися про судове засідання, хто допомагав їм оформлювати плакати», – розповів Семедляєв.

10 липня в Москві затримали сімох ветеранів кримськотатарського руху, які пікетували на Красній площі на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Затримані тримали в руках плакати з написами «Наші діти не терористи» та «Припиніть репресії».

За словами російської правозахисниці Олександри Криленкової, були затримані Февзі Абдураманов, Ескендер Люманов, Сінавер Німетуллаєв, Решат Емірусеїнов, Сіяр Гафаров, Енвер Сейтумеров і Сейран Джемілєв. Їх звинувачують у «порушенні встановленого порядку проведення мітингу».