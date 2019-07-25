Кримських татар, які брали участь у пікеті правозахисників у Москві, незаконно допитують

Цивільного журналіста, активіста "Кримської солідарності" Еміна Рустемова, який брав участь у пікеті активістів у Москві, відвідали співробітники поліції, прийшовши в його будинок без повістки і пояснення причин візиту.

Про це повідомляє в Facebook "Кримська солідарність" з посиланням на самого Рустемова.

«Співробітники поліції приїхали за адресою мого фактичного проживання в м.Старий Крим. Приїхали для взяття моїх свідчень, у зв'язку з моїм перебуванням 11 липня 2019 року біля будівлі Верховного суду РФ в Москві, де проходила акція на підтримку незаконно заарештованих кримських татар мусульман у справі «Хізб ут-Тахрір», - повідомив Рустемов.

За його словами, співробітники поліції були в цивільному одязі і почали ставити питання про те, коли, де і з якою метою він перебував у Москві, не надавши натомість повістку і не ознайомивши активіста з його правами.

Проконсультувавшись зі своїм юристом, Рустемов пославшись на статтю 51 Конституції РФ, вказав у пояснювальній своє право не свідчити проти себе. Після цього поліцейські залишили оселю активіста.

Крім Рустемова, поліція відвідала кримськотатарського стримера і активіста "Кримської солідарності" Нурі Абдурашитова.

"Спочатку «розмовляти» з активістом співробітники намагалися без повістки, прийшовши додому за адресою проживання. Однак Нурі попросив виписати йому повістку, щоб його спілкування зі співробітниками поліції проходило в установленому законом порядку", - повідомляє "Кримська солідарність".

Пізніше у виписаній Абдурашитову повістці було зазначено, що 25 липня його викликають у "ВМВД Росії по Бахчисарайському району", в зв'язку з його перебуванням 11 липня 2019 року біля будівлі Верховного Суду РФ в Москві.

У разі неявки Абдурашитова, на якого вже порушувалася адміністративна справа за зйомку в приміщенні суду, пообіцяли примусовий привід і грошове стягнення.

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Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня в Москві російська поліція затримала понад 50 осіб, які провели пікет з метою підтримки фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". У числі затриманих також були кримські татари, які вийшли на Красну площу з плакатами: "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою в Криму", "Наші діти не терористи".

На 29 липня в Таганському районному суді Москви заплановано засідання з розгляду адміністративних справ проти затриманих у Москві кримськотатарських активістів. Водночас адвокати активістів заявляють, що наполегливі спроби кримських силовиків поспілкуватися з учасниками пікету не мають під собою підстав, оскільки "московські колеги кримських правоохоронців вже мали честь такої бесіди в ході складання процесуальних документів".

Фото: Кримська солідарність