Окупанти сьогодні зазиватимуть кримчан на військову службу за контрактом

Сьогодні в окупованому Севастополі під час святкування дня військово-морського флоту окупаційна влада планує організувати роботу мобільних пунктів з метою відбору жителів Криму на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони РФ.

"28 липня в період з 09.00 до 18.00 за місцевим часом у місцях святкування Дня Військово-Морського Флоту (в Астрахані, Новоросійську та Севастополі - ред.) мобільні пункти відбору на військову службу за контрактом Південного військового округу (ЮВО) проведуть інформаційно-агітаційні акції «Військова служба за контрактом – Твій вибір!», - повідомляє російське військове відомство.

Для жителів Криму разом з "макаронами по-флотськи" готують пропагандистський матеріал "про переваги військової служби за контрактом у з'єднаннях та військових частинах ЮВО, а також соціальні пільги та гарантії, які надаються військовослужбовцям".

Як відомо, практика призову жителів окупованих територій до лав армії держави-окупанта, а також пропаганда на території Криму служби у ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції).

Попри це, у березні 2015 року Держдума РФ прийняла, а Президент РФ Володимир Путін підписав закон про правове регулювання питань призову на військову службу в РК та Севастополі. Цим законом кримчани визнаються такими, що підлягають призову на військову службу в Росії.