В Криму немає правосуддя, лише каральна система окупантів – експредставник президента

В Криму не діють жодні механізми із захисту прав людини на місцях, там немає правосуддя, а лише існує каральна система окупаційної влади.

На цьому наголосив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"Хто може захистити права населення на окупованих територіях, наприклад – кримчан? На півострові наразі не діють жодні механізми, які давали б змогу захищати права людини на місцях. Там немає правосуддя, немає правоохоронних органів, а є каральна система окупаційної влади", - заявив Бабін.

Він також вказав на те, що РФ також не дозволяє працювати в Криму установам міжнародних організацій – "ні ООН, ні ОБСЄ, ні Раді Європи, нікому".

Експерт також скептично дивиться на перспективи створення на півострові постійної правозахисної місії під егідою найбільших міжурядових організацій, оскільки "ми вже маємо сумну практику".

Бабін нагадав, що у 2015 році в окупований Крим приїжджав Верховний комісар ОБСЄ з питань національних меншин, який за результатами поїздки зробив доповідь.

"Не те, щоб вона (доповідь – ред..) була проросійською (вона – більш-менш об’єктивна), але слід розуміти, що в рамках свого візиту він не міг, на рівні логістики та спілкування, бути вільним: він бачив те, що хотіла окупаційна влада, і спілкувався з тими, кого показувала окупаційна влада", - зазначив він.

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Інший приклад – робота на півострові Червоного Хреста. У 2015 році Україна надала "таку собі напівформальну згоду" на те, щоб у Криму був представлений МКЧХ, але не український, а російський його офіс: "Це був вимушений гуманітарний підхід, хоча, звичайно, й не дуже добрий із політичної точки зору".

"І цей Червоний Хрест зайшов на півострів на умовах окупантів. Для прикладу, йому дозволили надавати гуманітарну допомогу виключно особам зі Сходу України, які приїхали в Крим. І Росія зробила з цього пропагандистський трюк: "Ось бачте, МКЧХ допомагає "біженцям" з України в Криму, де не стріляють". Тобто, фактично міжнародна організація, реалізуючи певною мірою свій мандат, просто грала на руку Росії. А коли самі кримчани — жертви репресій — почали звертатися до цього офісу, то їм відповідали, що не мають права допомагати, бо Росія дала право на допомогу лише переміщеним особам із Донбасу", - зазначив професор.

За його слова, міжнародні правозахисники мають бути в Криму не на умовах окупантів: "Вибачте, коли окупанти на таких умовах когось туди пускають, то кому це йде на користь? Населенню – ні. Україні – ні. Верховенству міжнародного права – ні. Тоді навіщо нам таке?".

Детальніше читайте інтерв’ю з Борисом Бабіним на сайті Укрінформу.