До діалогу омбудсменів України та РФ слід залучити третю сторону – експерт

З метою поліпшення ефективності та уникнення політизації діалогу між українським та російським уповноваженими з прав людини слід залучити омбудсменів третіх держав.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу колишній представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"Звичайно, коли РФ уповноважує цю людину (обмудсмена РФ - ред.) на якийсь мандат переговорів, то ми мусимо цим користуватися. Але виникає інша ситуація, коли в межах таких переговорів держава-агресор принижує українського омбудсмена: остання прилітає в Москву, а з нею ніхто не спілкується, вона приїжджає в якусь російську колонію, а її туди ніхто не впускає. На мою думку, якщо РФ витирає брудні чоботи об нашу посадову особу, то може вона має туди їздити не одна, а з якимись європейськими колегами-омбудсменами? Щоб росіяни хоча б ці чоботи спочатку помили?", - сказав він.

За словами Бабіна, саме таку пропозицію він запропонував під час свого нещодавнього виступу на нараді ОБСЄ у Відні, присвяченій людському виміру: "Під час наради ОБСЄ у Відні я говорив: якщо цей діалог між українським та російським омбудсменами є неефективним, то, можливо, варто залучити омбудсменів третіх держав – наприклад, із Німеччини чи Франції, чи навіть із якось пострадянської держави. Тоді такий діалог уже не буде таким політизованим. Ця теза була досить схвально прийнята не лише експертами та співробітниками ОБСЄ, а й представниками інституцій омбудсменів інших країн. Можливо, надалі будуть якісь формальні чи неформальні пропозиції від них, подивимося".

Експерт також вказав на те, що РФ призначила в Криму своїх фейкових омбудсменів, які нічого не роблять заради захисту прав людини.

"Є так званий "омбудсмен Республіки Крим", і є так званий "омбудсмен міста Севастополь". "Севастопольський" омбудсмен – це, як кажуть, "людина на зарплаті", він там сидить і нічого не робить. "Кримський" же не просто нічого не робить заради захисту прав людини, але й іноді дозволяє собі робити політичні виступи щодо "клятої України" та "київської хунти". Фактично, цей "кримський омбудсмен" – таке собі знаряддя кремлівської пропаганди. Зрозуміло, що жодна людина у політичній справі, у справі з питань українсько-російського конфлікту до нього не звернеться", - заявив він.

Окремо, юрист-міжнародник навів один приклад, який чітко характеризує і російського омбудсмена (в минулому – генерал поліції) і всю російську систему.

"У 2018 році Росія після того, як Україна затримала рибальське судно "Норд", почала затримувати в Чорному морі українських рибалок, було захоплено кілька екіпажів малих суден. Росіяни їх утримували в окупованому Криму без будь-яких формальних звинувачень, просто на військовій базі, як заручників. За таких умов, серед іншого, зверталися й до омбудсменів. І російський омбудсмен офіційно вимагав від України обміну, апелюючи до цих осіб, як до заручників. Тобто, якщо російський омбудсмен дозволяє собі (звісно, ми розуміємо, що це не була його власна ініціатива) висувати пропозиції щодо обміну осіб, які є заручниками російської влади, – то це характеризує і цю людину, й саму систему дуже чітко. Кому цікаво, хай почитає визначення міжнародного злочину "тероризм"…", - сказав він.

"Очевидно, що за таких обставин двосторонній формат співпраці неможливий. Якщо буде третя сторона, то такі цинічні пропозиції хоча б не будуть лунати, і Росія себе хоч якось обмежуватиме", - додав експерт.

Детальніше читайте інтерв’ю з Борисом Бабіним на сайті Укрінформу.