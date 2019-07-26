Міська лікарня Євпаторії припинила операції під загальним наркозом через брак ліків

В окупованому Криму адміністрація Євпаторійської міської лікарні вже понад тиждень не проводить планові хірургічні операції під загальним наркозом через гострий брак лікарів.

Про це повідомляє офіційний сайт Євпаторійської міської лікарні.

"Адміністрація ДБУОЗ РК "Євпаторійська міська лікарня" повідомляє, що у зв'язку з гострим дефіцитом лікарів за фахом "анестезіологія і реанімація" адміністрація змушена тимчасово припинити надання планової хірургічної допомоги у вигляді планових оперативних втручань під загальним знеболенням", - йдеться у повідомленні медзакладу від 15 липня.

У повідомленні уточнюється, що у звичайному режимі в Євпаторійській міській лікарні проводитиметься лише надання екстреної та невідкладної хірургічної допомоги.

На момент публікації повідомлень про відновлення планових операцій під загальним наркозом на сайті не було.