В окупованому Криму - знову масове отруєння у дитячому таборі

В окупованому Криму зафіксовано нове масове отруєння дітей у літньому оздоровчому таборі.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Росспоживнагляд по Криму повідомляє про тимчасове закриття дитячого оздоровчого табору «Берег» і проведення епідеміологічного розслідування через захворювання на гостру кишкову інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Медичним оглядом внаслідок отруєння охоплено 652 дитини. При цьому діагноз гострий гастроентерит встановлено 16-ти дітям, з яких 10 госпіталізовано, решту 6 передано для амбулаторного нагляду і лікування за місцем проживання.

Владою Криму організовано вивезення дітей "для передачі батькам".

Як повідомляв Укрінформ, 16 липня в дитячому таборі в селі Заозерне під Євпаторією сталося масове отруєння дітей, які приїхали на відпочинок з Росії.