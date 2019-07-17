У кримському таборі отруїлися майже 50 дітей і п'ятеро дорослих
Про це повідомляють Крим. Реалії.
"В Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 людини - 49 дітей, які відпочивали в таборі «Лучистому», і п'ятеро співробітників табору", - йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, заступник голови російської "адміністрації" Євпаторії Валерій Батюк повідомив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці в середу фахівці Роспотребнадзору взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.
Працівників харчоблоку відсторонено до надання документів про якість наданих ними послуг.
Чиновник також повідомив, що в середу діти в таборі переведені на сухий пайок, запроваджено режим карантину.
Зазначають, що постраждалі діти приїхали на відпочинок до окупованого Криму з російської Казані, їхній вік – від 7 до 17 років.