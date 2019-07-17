У кримському таборі отруїлися майже 50 дітей і п'ятеро дорослих

В окупованому Криму майже 50 дітей та 5 дорослих отруїлися у таборі "Лучистий" в селі Заозерне під Євпаторією.

Про це повідомляють Крим. Реалії.

"В Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 людини - 49 дітей, які відпочивали в таборі «Лучистому», і п'ятеро співробітників табору", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, заступник голови російської "адміністрації" Євпаторії Валерій Батюк повідомив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці в середу фахівці Роспотребнадзору взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.

Працівників харчоблоку відсторонено до надання документів про якість наданих ними послуг.

Чиновник також повідомив, що в середу діти в таборі переведені на сухий пайок, запроваджено режим карантину.

Зазначають, що постраждалі діти приїхали на відпочинок до окупованого Криму з російської Казані, їхній вік – від 7 до 17 років.