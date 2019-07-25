Омбудсмен РФ звернулася до Денісової через затримання танкера Neyma

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до українського омбудсмена Людмили Денісової з проханням з'ясувати обставини затримання в порту Ізмаїла російського танкера і долю моряків.

Про цю телефонну розмову повідомляється на сайті російського омбудсмена.

"У ході бесіди Тетяна Москалькова просила Людмилу Денісову з'ясувати обставини затримання судна, а також склад екіпажу: чи є на борту громадяни РФ, скільки їх, чи надається морякам консульська підтримка, чи не порушуються їх права і чи отримують вони необхідні продукти харчування і питну воду, чи не потребує хтось із членів екіпажу медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Денісова зі свого боку обіцяла найближчим часом з'ясувати в СБУ ситуацію з екіпажем судна. Омбудсмени домовилися продовжити гуманітарний діалог.

В МЗС РФ заявили в четвер ТАСС, що Москва з'ясовує обставини затримання Україною російського танкера для вжиття адекватних заходів.

"З'ясовуємо обставини події для вжиття адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати", - заявили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року, за інформацією українських прикордонників, в порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який за номером ІМО - 8895528, згідно з даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифікований як уже відомий танкер Neyma, який був використаний для перекриття Керченської протоки в листопаді 2018 року. Такі незаконні дії сприяли насильницькій, із застосуванням зброї, зупинці та захопленню прикордонниками ФСБ РФ українських військових кораблів разом з 24 членами екіпажу.

У четвер, 25 липня, СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили назву танкера Neyma з метою приховування причетності до незаконних дій та акту агресії, що стався 25 листопада 2018 року, на Nika Spirit.

За даними сайту "Миротворець", судно змінило власника, тепер воно належить компанії Altomar Shipping з міста Геленджик, РФ.

Російські ЗМІ повідомляють, що на борту затриманого Україною російського танкера Neyma перебуває екіпаж, що складається приблизно з 15 громадян РФ.