Окупанти кличуть на "розмову" кримських татар за пікет на Красній площі

Кримськотатарських активістів, на яких за участь 10-11 липня в пікеті на Красній площі у Москві завели адміністративну справу, викликають на "розмову" кримські "правоохоронці".

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє "Кримська солідарність".

"До нас стали надходити повідомлення від жителів Криму, кримських татар, яких 10-11 липня затримали в м. Москва і щодо яких було порушено адміністративне провадження. Як відомо, складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.5 ст.20.2 КпАП РФ. Згідно з даними повідомленнями, деяким учасникам акцій у Москві надійшли дзвінки від правоохоронних органів із запрошенням їх до відділення поліції для якоїсь "розмови", - повідомив Шейхмамбетов.

Він заявив, що розцінює виклики до поліції як спробу чинити тиск на людей, які висловили свою позицію.

Як стверджує адвокат, наразі юридичних підстав для виклику кримських татар до поліції немає, "за винятком того, що ініційовано якусь перевірку, в рамках якої цих людей можуть опитувати".

За словами Шейхмамбетова, кримським татарам було надано необхідну юридичну допомогу.

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"Дані громадяни звернулися до нас для отримання кваліфікованої юридичної допомоги. Ми зі свого боку проконсультували й надали контакти адвокатів, які в разі потреби можуть надати їм таку допомогу", - повідомив адвокат.

10-11 липня у Москві російська поліція затримала більш як 50 осіб, які підтримали фігурантів першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". У числі затриманих також були кримські татари, які вийшли на Красну площу з плакатами: "Припиніть репресії за національною і релігійною ознакою у Криму", "Боротьба з "тероризмом" у Криму - це боротьба з інакомисленням", "Наші діти не терористи" тощо.

Фото: Кримська солідарність, ФБ