МЗС висловило протест через затримання у Москві 45 кримських татар

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками 45 кримських татар, які зібралися сьогодні біля будівлі Верховного Суду РФ у Москві на мирну акцію підтримки співвітчизників, засуджених за сфабрикованими звинуваченням в участі у діяльності т.зв. «терористичної організації», - йдеться в заяві.

Як підкреслено, разом з вчорашнім розгоном пікету кримських татар поблизу Кремля, сьогоднішнє безпідставне затримання вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ стосовно кримських татар, спрямованої на витіснення кримськотатарського народу з тимчасово окупованого півострова.

"Саме ж рішення Верховного Суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду у «cправі Хізб ут-Тахрір», яке на декілька місяців зменшує багаторічні строки ув’язнення незаконно утримуваних громадян України, є цинічним знущанням з українських політичних в’язнів. Воно також вчергове підтверджує факт відсутності справедливого та незалежного судочинства в РФ", - заявляє МЗС.

Дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту засудити ці неправомірні дії Російської Федерації і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення порушень прав людини та переслідування кримськотатарського народу, а Російську Федерацію – негайно звільнити незаконно утримуваних в РФ громадян України.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховному суді РФ розглядали апеляційну скаргу на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір": Енверу Мамутова, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеїтову і Ремзі Меметову. Біля суду відбулася акція на підтримку засуджених. Пікетувальники були у білих футболках з написами «Припиніть репресії проти кримських татар» і тримали в руках плакати зі словами протесту проти безправ'я щодо засуджених співвітчизників. Підтримати політв'язнів прийшли правозахисники, громадські діячі, а також громадські активісти «Стратегії-18». Близько 50 учасників акції (всі - кримські татари) були затримані поліцією.

Напередодні на Красній площі у Москві пройшов мітинг на підтримку незаконно ув'язнених кримських татар. Людей з плакатами, які протестували проти репресій в окупованому Криму, російські силовики "змели" менш ніж за 10 хвилин, повідомив у відеокоментарі глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За даними росЗМІ, російські силовики затримали на мітингу сімох кримськотатарських активістів