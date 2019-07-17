Росія продовжила арешт українським морякам іще на 3 місяці
Відео
Укрінформ
Суд у Москві продовжив іще на три місяці арешт українським військовополоненим морякам — до 24 жовтня 2019 року.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, присутній на засіданні суду.
25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.
25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.
Далі буде...