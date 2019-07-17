Денісова прибула у Москву на суд над українськими моряками

"Сьогоднішнє засідання щодо військовополонених моряків - це продовження, будуть розглядати клопотання слідчого щодо продовження запобіжного заходу. Я сподіваюсь, що суд винесе правильне рішення в рамках домовленостей та виконання (рішення - прим.) Міжнародного трибуналу, і це звільнить їх із-під арешту. Я дуже на це сподіваюсь", - зазначила вона.

При цьому Денісова не прокоментувала журналістам питання домовленостей щодо обміну та звільнення українських бранців у РФ та у Криму після нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у "Нормандському форматі" в Парижі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня у Москві відбудеться судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.