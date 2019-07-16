Денісова передала Москальковій список в’язнів Кремля — загалом 150 імен

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Москві передала російському омбудсмену Тетяні Москальковій список зі 150 громадян утримуваних в РФ та Криму українців.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Перебуваючи у Москві передала Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій список зі 150 громадян України, які утримуються у місцях несвободи у РФ та в Криму, у тому числі 24 українських моряків. Такий же список, але з громадянами РФ, які утримуються в Україні, мені передала Тетяна Москалькова", - йдеться у повідомленні.

Денісова нагадала про необхідність вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою.

Читайте також: Омбудсмени України та РФ попросять Путіна і Зеленського помилувати ряд засуджених

"Ми визначили кейси осіб щодо яких необхідне термінове медичне втручання незалежних лікарів. Це, зокрема, Павло Гриб, Едем Бекіров, Володимир Балух. Сподіваюся, що найближчим часом їх відвідають лікарі", - написала український омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня у Києві пройшла офіційна зустріч Людмили Денісової та Тетяни Москалькової.

Фото: Людмила Денісова, ФБ