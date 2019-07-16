Омбудсмени України та РФ попросять Путіна і Зеленського помилувати ряд засуджених

Уповноважені з прав людини в Україні та Росії мають намір звернутися до президентів двох країн Володимира Путіна і Володимира Зеленського з проханням про помилування ряду засуджених.

Про це сказала у вівторок уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на спільній пресконференції з уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, повідомляє Інтерфакс.

"Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування або якимось іншим методом, щоб їх було звільнено", - сказала Денісова.

Вона також повідомила, що привезла для Москалькової список прізвищ 150 громадян України, які знаходяться в ув'язненні на території Росії, включаючи 24 українських моряків.

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Український омбудсмен підкреслила, що підтримує пропозицію Москалькової про необхідність надання медичної допомоги українцям, яких тримають під вартою.