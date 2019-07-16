Росія переконувала ООН, що у Криму дітей навчають українською і кримськотатарською

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок, що система освіти окупованого Росією Криму передбачає навчання трьома "державними" мовами: російською, українською і кримськотатарською.

Таку пропагандистську тезу Небензя озвучив на засіданні, скликаному РФ з приводу прийнятого в Україні Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"До речі, у Криму можна ознайомитися з системою освіти трьома "державними" мовами Криму: російською, українською та кримськотатарською, чим був сьогодні так стурбований наш американський колега", - заявив Небензя у відповідь на стурбованість США з приводу утиску прав кримських татар на окупованому півострові.

Тим часом, українська делегація представила реальні дані про стан справ у мовному питанні, а також щодо системи освіти на окупованому півострові.

"У Криму діяли сім українських і 15 кримськотатарських шкіл до російської окупації 2014 року. Окупаційна влада закрила всі українські та половину кримськотатарських шкіл", - зазначив щодо цього постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Він також нагадав про утиски української мови в самій Російській Федерації. "У Росії, де проживає близько 3 млн українців, немає жодної української школи", - підкреслив постійний представник України при ООН.