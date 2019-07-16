Британія в ООН: “Мовний” Радбез показав світу, що проблема насправді - у Росії

Британія не бачила потреби у скликанні Радбезу ООН щодо українського «мовного закону», але його проведення дозволило нагадати світові про справжні загрози міжнародному миру та безпеці в Україні та показати, що проблема насправді полягає в Росії.

Про це заступник постійного представника Великої Британії при ООН Джонатан Аллен розповів в ексклюзивному коментарі власкору Укрінформу після завершення засідання РБ.

«Ми не бачили жодної потреби у цій зустрічі. Але ми були готові її провести, аби обговорити всі питання щодо України», - пояснив він.

Аллен особисто переконаний, що проведення засідання виявилося цінним, оскільки Рада Безпеки обговорила реальні теми щодо України, які справді загрожують міжнародному миру та безпеці.

«Я охарактеризував ряд таких проблем: російське вторгнення на схід України, незаконна анексія Криму, спроба на кожному кроці підривати українські демократичні інституції… Все це показало світові, у кому насправді полягає проблема», - підсумував Аллен.

На питання, чи використовує РФ таке засідання за п`ять днів до парламентських виборів в Україні для впливу на їхній результат, британський дипломат відповів, що «Росія багато разів намагалася використати Раду Безпеки аби відволікати увагу і впливати на Україну. І я думаю, що їм це ніколи не вдавалося».

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Нагадаємо, напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття #МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.