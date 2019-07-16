Мовний закон: Єльченко радить Росії розгледіти “колоду у власному оці”

Росія сторіччями піддавала українську мову репресіям, а нині попри наявність близько трьох мільйонів українців, в РФ немає жодної української школи. Водночас в окупованому Криму Росія закрила всі українські школи і половину кримськотатарських.

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив під час засідання Ради Безпеки ООН щодо «мовного закону», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Країна, яка сторіччями репресувала українську мову та примусово витісняла її російською у всіх сферах суспільного життя, не має права розповідати нам, якою мовою писати та говорити», - заявив Єльченко.

Український дипломат додав, що українські школи є в Австралії, Аргентині, Словаччині та багатьох інших країнах. А в Росії, де мешкає близько 3 мільйонів українців, немає жодної української школи.

«Більше того, у Криму до російської окупації 2014 року було 7 українських та 15 кримськотатарських шкіл. Окупаційна влада закрила всі українські та половину кримськотатарських шкіл», - нагадав він.

Єльченко порадив лицемірам із Росії розгледіти «колоду у власному оці».

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Нагадаємо, напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття #МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.