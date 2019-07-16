Франція на Радбезі ООН: Мовний закон - це справа лише українців

Війна в Україні забрала вже понад 13 тисяч життів і це жодним чином не пов’язано з законом про українську мову, який жодним чином не стосується міжнародного миру та безпеки, і лише українці повинні вирішувати, які мовні політики впроваджувати.

Про це заявив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів’єр на засіданні Радбезу щодо «мовного закону», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна тримається у дуже важкій ситуації внаслідок конфлікту, який вже забрав понад 13 тисяч життів. І ця ситуація жодним чином не є наслідком ухвалення 25 квітня закону про використання української мови як державної мови.

Цей закон жодним чином не загрожує міжнародному миру та безпеці. Це лише справа і вибір самих українців щодо мовних політик - у спосіб, який відповідає європейським та міжнародним зобов’язанням України”, - заявив де Рів’єр.

Франція віддана територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України і ніколи не визнає анексію Криму. Франція засуджує роздачу російських паспортів, вважає її підривом Мінських домовленостей. Французький дипломат нагадав, що завтра - п’яті роковини збиття Росією літака #MH17. Франція також вимагає звільнити моряків, як вимагає міжнародний трибунал ООН.

“За останні дні та тижні вже був прогрес - і це результат дій нового Президента Зеленського”, - сказав французький дипломат про дипломатичні зусилля з мирного врегулювання нового українського Президента.

Він зазначив, що саме за ініціативи нової української влади вже було розведення сил в Станиці Луганській і сказав, що “аплодує” встановленню прямих контактів між Путіним та Зеленським 11 липня і вважає, що на основі цих перших ознак прогресу треба знайти момент для більшої довіри.

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак, тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляла, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

Як відомо, напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття #МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.