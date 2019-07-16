Став відомий час початку засідання Радбезу ООН щодо "мовного закону"

Засідання Ради Безпеки ООН, ініційоване делегацією РФ для обговорення українського «мовного закону», призначене на 17:00 за київським часом.

Про це йдеться на офіційному сайті РБ ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як стало відомо власкору Укрінформу з дипломатичних джерел, перед початком засідання очікується традиційна спільна заява країн ЄС.

Засідання транслюватиметься у прямому ефірі на сайті ООН за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, делегація РФ скликає 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який набуває чинності у цей день.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення у травні, однак тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивну мету.

Українська делегація послідовно заявляє, що до функцій Ради Безпеки ООН входить насамперед підтримання міжнародного миру та безпеки, і функціонування української мови в Україні аж ніяк не входить до цієї категорії.

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Нагадаємо: напередодні постпред України Володимир Єльченко розповів, що Україна та її західні партнери використають засідання, аби говорити не про українську мову, а про роковини збиття #МН17, незаконне утримання Росією військовополонених українських моряків попри рішення трибуналу ООН, ескалацію на Донбасі та розстріл українських медиків.