Цимбалюк та Івлєва сьогодні передадуть продукти полоненим в РФ морякам

Сьогодні наші військові моряки, полонені в Росії, отримають в СІЗО закуплені активістами продуктові набори.

Про це у своєму Facebook написав журналіст Роман Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денисова 16 липня проведе зустріч з російським омбудсменом Тетяною Москальковою в Москві та планує відвідати судове засідання щодо продовження арешту українським військовополоненим.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня 2019 Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україну затримані кораблі.